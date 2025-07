📷 OFFICIEEL Dender haalt nieuwe verdediger weg bij mooi team uit Engeland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FCV Dender kondigt de komst aan van Luc De Fougerolles, een jonge Canadese verdediger die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Fulham FC. Zijn ervaring bij de jeugdploegen van Fulham belooft veel voor zijn tijd in Denderleeuw.

Talent uit Canada strijkt neer in Denderleeuw

Luc De Fougerolles is pas 19 jaar, maar heeft al een indrukwekkend parcours afgelegd bij Fulham FC, zo meldt de club op zijn website. Hij speelde 36 wedstrijden bij de U18 en kwam 28 keer in actie bij de U21. Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt: hij mocht zelfs al debuteren bij het eerste elftal van de Londense club.

Huurdeal tot einde seizoen

De verdediger komt op huurbasis naar Dender, wat de club de kans geeft om hem zonder grote financiële risico’s in te passen. Voor De Fougerolles is het een uitgelezen kans om ervaring op te doen in een competitieve omgeving en zich verder te ontwikkelen als profvoetballer.

Versterking voor de achterhoede

Met deze transfer speelt Dender in op de nood aan defensieve stabiliteit. De jonge Canadees brengt frisse energie en internationale ervaring mee, wat de concurrentie binnen de selectie ten goede zal komen. Zijn fysieke kwaliteiten en spelinzicht maken hem een interessante aanwinst.

Ambities van Dender onderstreept

De komst van De Fougerolles past binnen de bredere ambities van FCV Dender om zich te versterken en hogerop te mikken. Door te investeren in jonge talenten met internationale ervaring toont de club dat het niet enkel mikt op korte termijn, maar ook op duurzame groei.

Welkom

De club heet Luc De Fougerolles van harte welkom en kijkt uit naar zijn bijdrage op het veld. Supporters kunnen zich alvast verheugen op een nieuw gezicht in de verdediging, dat met zijn potentieel voor verrassingen kan zorgen in het komende seizoen.