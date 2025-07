Patrick Goots is bijzonder kritisch over de gang van zaken bij Westerlo

Na de 5-2-nederlaag tegen Anderlecht laaien de zorgen over de verdediging van Westerlo opnieuw op. Patrick Goots wijst in Gazet van Antwerpen vooral op het uitblijven van een vervanger voor Vuskovic, die al eerder vertrok.

Achterhoede blijft zorgenkind

Westerlo-coach Issame Charaï gaf na speeldag één al aan dat hij dringend defensieve versterking wil. Volgens Goots komt die roep niet uit het niets: “Ook vorig seizoen was de verdediging al een hekel punt. Dat is toch nog niet opgelost.” Vijf tegengoals tegen Anderlecht illustreren het probleem pijnlijk duidelijk.

Vertrek Vuskovic was geen verrassing

Goots benadrukt dat het verlies van Mario Vuskovic zwaar doorweegt: “Met Vuskovic verloren de Kemphanen één van de beste verdedigers van de Jupiler Pro League.” Zijn kwaliteiten waren bekend — kopbalsterk, gestalte mee en ook nog eens goed voor zeven goals. “Maar dat wisten ze ook al wel langer dan vandaag,” klinkt het scherp.

Reactie kwam te laat

Volgens Goots had Westerlo eerder moeten reageren op het vertrek van Vuskovic. “Daar had de club toch iets sneller op kunnen anticiperen.” Het gemis van een robuuste centrale verdediger werd op speeldag één meteen zichtbaar. Met de transferperiode nog open tot 7 september, blijft er wel tijd om bij te sturen.

Minder paniek in nieuw format

Toch ziet Goots ook een reden waarom clubs zoals Westerlo nog niet panikeren. Door het nieuwe competitieformat vanaf volgend seizoen is de kans op directe degradatie kleiner. “De laatste speelt slechts een testmatch tegen de nummer drie uit 1B,” stelt hij. Dat geeft clubs meer ademruimte én trainers extra tijd om oplossingen te zoeken.

Extra verdediger essentieel

Goots concludeert dat achterin zeker nog versterking nodig is. “Het lijkt me ook net iets makkelijker om nu nog een extra verdediger op te kop te tikken dan een aanvaller.” Met nog vijf weken in de transferperiode en duidelijke noden in de kern, wordt het uitkijken of Westerlo alsnog in actie schiet.