📷 Club Brugge komt met bijzonder derde shirt op de proppen: "Helder, herkenbaar en onverwoestbaar"

Club Brugge staat stilaan voor de weken van de waarheid. Tegen Salzburg willen ze de poort richting Champions League al een beetje inbeuken. Ondertussen zijn ze met nieuws gekomen over hun derde shirt.

Club Brugge heeft via de sociale media zijn derde shirt aangekondigd. Dat is een verwijzing naar de stad volgens blauw-zwart. Dat leggen ze uit via hun webstek.

Geschiedenis in elke steen

"Over de kasseien van de Grote Markt, en door alle straten waar het verhaal van Club Brugge begon, in onze stad ademt elke steen geschiedenis. Op pleinen waar titels gevierd werden en cafés waar pinten en verhalen vloeien, leeft blauw-zwart in elke hoek van de stad."

"De rode strepen aan kraag en mouwen komen rechtstreeks uit de Brugse stadsvlag. Helder, herkenbaar en onverwoestbaar."

Shaped by the city. Driven by the game. 🏙️



"Daarnaast heeft het shirt een uniek, subtiel patroon dat doet denken aan de karaktervolle gevels en patronen van de cafés op de Markt – ontmoetingsplaatsen van generaties supporters. Daar waar onze verhalen beginnen en verder verteld worden."

"Achteraan de nek staat, ondertussen traditiegetrouw, "No Sweat No Glory" gedrukt, een herinnering dat winnen in ons DNA zit. Dankzij Castore's AERTEK technology, heeft de pro en de replica versie een veel betere ademende werking. Het pro shirt beschikt over een rekbare stof en een 3D silicone badge, terwijl de replica een geweven badge heeft. Het third shirt is telkens voorzien van een authenticiteitslabel."