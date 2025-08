🎥 "Dat was legendarisch": Michel Preud'homme komt met fantastische woorden voor KV Mechelen

Michel Preud'homme werd voor de aftrap van KV Mechelen-Club Brugge gehuldigd. De ex-doelman speelde acht jaar voor Malinwa en kon het niet laten om nog eens tussen de palen te gaan staan.

Bij Club Brugge was hij dan weer een tijdlang trainer. "Ik wou het publiek van beide clubs begroeten, maar toen ik bij dat doel passeerde kreeg ik zoveel mooie herinneringen dat ik er toch even in moest gaan staan", zei hij bij DAZN.

Bij Malinwa was hij doelman van 1986 tot 1994. Hij won er de Europacup II, de Belgische Beker, de UEFA Supercup én speelde een keer kampioen met KVM. "We hebben hier met KV Mechelen geschiedenis geschreven. Vroeger was dat een heel rustige club. Ik weet nog dat we het publiek moesten oppeppen om ons te steunen."

Preud'homme oogde enorm blij. "Vrienden zeggen soms dat ik ook vaak tegenstander van KV Mechelen ben geweest met mijn andere clubs, maar desondanks wordt ik hier altijd fantastisch ontvangen. Wat wij met onze ploeg vroeger gedaan hebben voor KV Mechelen, is legendarisch. Dat zullen de mensen hier nooit vergeten, maar wijzelf ook niet. Die band blijft er voor altijd."