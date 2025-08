Adriano Bertaccini komt met duidelijke aankondiging over toekomst

De transfer van Adriano Bertaccini naar Anderlecht zou vandaag wel eens officieel kunnen worden bevestigd. De speler heeft alvast afscheid genomen van Sint-Truiden.

Zijn belangrijke invalbeurt tegen AA Gent (een doelpunt en een assist om de wedstrijd op het laatste moment te kantelen) klonk al als een afscheid van Stayen. Tegen de Buffalo's wist Sint-Truiden dat ze waarschijnlijk al de laatste momenten van hun doelpuntenmaker als Kanarie hadden gezien.

Transfer naar Anderlecht in de maak

De transfer van Bertaccini naar Anderlecht is nog niet officieel bevestigd, maar wel al aangekondigd door Besnik Hasi. Het was nu aan de speler om zijn vertrek uit Limburg te bevestigen na 26 doelpunten in 50 wedstrijden voor de Truienaren.

"Ik neem vandaag even de tijd om tot jullie, de supporters van STVV, te spreken. Het is niet eenvoudig de juiste woorden te vinden, omdat deze club en jullie allemaal een heel speciale plek in mijn leven hebben gehad de afgelopen jaren", begon hij op zijn Instagram-account.

Stayen, een cruciale stap in zijn evolutie

"Ik wil jullie bedanken. Bedankt voor jullie steun, voor jullie passie, voor alle gedeelde momenten, zowel goede als moeilijke momenten. Dankzij jullie ben ik kunnen groeien als speler, maar vooral als mens", vervolgde Bertaccini.

"STVV zal voor altijd in mijn hart blijven. Hier heb ik intense emoties beleefd, heb ik geweldige mensen ontmoet, en ik vertrek met veel respect en dankbaarheid. Vandaag doet zich een nieuwe kans voor, die om bij een club te spelen die Europees speelt."

Europees spelen

"Het is een belangrijke stap in mijn carrière, en ik ben ervan overtuigd dat het de juiste keuze is. Een carrière als voetballer is kort, en wanneer zo'n kans zich voordoet, moet je die grijpen", legt de voormalige topscorer van RFC Luik uit.



"Ik zal jullie allemaal erg missen, net als de mensen die elke dag bij STVV werken. Bedankt voor alles, uit de grond van mijn hart. Het is geen vaarwel, het is een tot ziens. En ik zal nooit vergeten wat ik hier heb meegemaakt. Tot binnenkort", besloot Bertaccini.