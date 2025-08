Ivan Leko komt met drievoudige domper richting La Louvière, maar heeft ook véél lof voor nieuwkomer

Voor Ivan Leko begon het seizoen en zijn avontuur bij KAA Gent in mineur met een nederlaag bij STVV. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld", klonk het in aanloop naar het tweede duel van het seizoen op een persconferentie. Ondertussen zijn er enkele versterkingen gehaald, maar ...

KAA Gent opende het seizoen met een 3-1 nederlaag op Stayen. En dus staat Ivan Leko voor de eerste thuiswedstrijd tegen La Louvière al meteen een klein beetje onder druk. Nieuwkomers nog niet klaar voor de strijd Deze week kwamen er wel een paar extra versterkingen bij De Buffalo's: Abdelkahar Kadri, Siebe Van der Heyden en Hatim Es-Saoubi vervoegden de rangen. Zij zullen echter nog niet meespelen tegen La Louvière, zo blijkt. "Onze aanwinsten zijn er nog niet helemaal klaar voor", gaf Leko toe op zijn persconferentie op vrijdagnamiddag. 𝙋𝙧𝙤𝙢𝙤𝙫𝙚𝙣𝙙𝙪𝙨 𝙤𝙥 𝙗𝙚𝙯𝙤𝙚𝙠



🔜 #GNTRAAL



MEER | https://t.co/vjxy2Bxtwn pic.twitter.com/eqsSG3Vsot — KAA Gent (@KAAGent) August 1, 2025 "In onze competitie is het simpel: je moet topfit zijn om te kunnen presteren. Je kan niet twee of drie keer trainen en meteen klaar zijn voor de strijd. Daarom stomen we ze klaar voor ze aan de aftrap komen", is de oefenmeester van KAA Gent zeer duidelijk. Toch gelooft hij volop in wat de nieuwkomers kunnen brengen. Zo ook Kadri, die overkwam van KV Kortrijk: "Met zijn creativiteit heeft hij al getoond dat hij wedstrijden kan beslissen. Kadri heeft het talent om de ploeg bij de hand te nemen, al zal de druk hier groter zijn."





