'Persoonlijk akkoord: Genk zet stevige stap richting terugkeer van oude bekende'

KRC Genk staat voor belangrijke weken. De League Phase van de Europa League halen is in augustus een eerste doel, er staan in de Jupiler Pro League ook een heel belangrijk gegeven de komende maanden.

Krijgen we een zeer verrassende terugkeer in de Jupiler Pro League van een gewezen ster? Het zou zomaar kunnen, want ene Junya Ito komt steeds dichterbij een terugkeer naar zijn ex-club KRC Genk. De 32-jarige winger stond al een tijdje op de radar van de Limburgers, maar nu zou er volgens Sacha Tavolieri een doorbraak in het dossier op komst zijn. 🔵🇯🇵 Junya Ito de retour au KRC Genk: ça se précise! Le Japonais a trouvé un accord personnel sur base d’un contrat de 3 ans avec les Limbourgeois.

🔴⚪️ Le Stade de Reims a reçu une offre écrite et les négociations avec les Genkies sont avancées pour un deal proche de €3M.

⏳… pic.twitter.com/35Mvvyk9bt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2025 Genk en Ito hebben volgens hem ondertussen al een persoonlijk akkoord weten te vinden voor een driejarig contract. En ook op clubniveau wordt volop gesproken. Deal van drie miljoen euro? Er zou een deal van drie miljoen euro in de maak zijn. Genk deed al een formeel aanbod en Reims wil zeker spreken met Genk om de deal snel te finaliseren. De Japanse international was in 2022 naar Stade de Reims vertrokken voor 10 miljoen euro, nadat hij meer dan twee seizoenen schitterde in de Jupiler Pro League. Door de degradatie van de club naar de Ligue 2 hebben ze er nu wel geld nodig en Ito heeft maar een contract voor één seizoen meer bij de club.