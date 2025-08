'Slechts één stap verwijderd van transfer? Bod van 33 miljoen euro loopt binnen bij Club Brugge'

Na Ardon Jashari zit nu ook Joel Ordonez met een stevige aanval van 'transferitis', al zou hij ook wat fysiek ongemak hebben volgens coach Nicky Hayen. Vrijdagavond is hij er in ieder geval niet bij.

De centrale verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van diverse ploegen uit de Premier League (Chelsea en Liverpool), maar vooral Olympique Marseille is heel concreet in het dossier.

We lijken meteen op weg naar een tweede pittige transfersoap bij Club Brugge, want net als bij Jashari zijn ze ook voor Ordonez niet geneigd om de speler zomaar te laten gaan.

Joel #Ordóñez is one step away to #OlympiqueDeMarseille from #ClubBrugge for €30M + 3M as bonuses. Ordonez has already asked to be sold and wants to sign for #OM. Ready a contract until 2030. #transfers #TeamOM