Franky Van der Elst is formeel over RSC Anderlecht: "Mag niet gebeuren, maar misschien ..."

Vorige week was Franky Van der Elst nog formeel over RSC Anderlecht en hoopte hij dat ze zich nog eens in de titeldebatten zouden mengen. Een week later zag hij wel al een ferme miskleun van paars-wit opduiken.

Dat Charleroi eruit ging tegen het nummer twee uit Zweden? Dat kon Franky Van der Elst nog enigszins plaatsen. Maar dat RSC Anderlecht zich liet ringeloren door het nietige Häcken? Neen, dat was niet ingecalculeerd. Pijnlijke uitschakeling En dus was Van der Elst kritisch voor wat hij zag bij paars-wit: “Als je met enige ambitie aan het seizoen begint, dan mag dit niet gebeuren", klonk het in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. Volgens hem zal iedereen nu opnieuw met de voetjes op de grond staan na de 5-2 tegen Westerlo. Hij merkte ook meteen op dat De Kemphanen vorig seizoen met 69 tegendoelpunten bij de slechtste van de klas waren en dat het resultaat dus niet alles zegt. Knopen doorhakken En dus moest een en ander in perspectief gezien worden, al ziet Van der Elst ook meteen kansen door de nederlaag in en tegen Häcken. "Achteraf kan je je vragen stellen bij bepaalde keuzes, maar misschien helpt deze uitschakeling ook wel om bepaalde knopen sneller door te hakken. Dat je De Cat helemaal moet durven brengen, bijvoorbeeld. En dat Bertaccini meteen kansen moet krijgen."