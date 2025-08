Hasi roteert dat het een lieve lust is: "Jongens nodig die 100 procent met hun hoofd bij Anderlecht zijn"

Kasper Dolberg speelde zondag tegen Cercle Brugge niet. De Deen speelde donderdag nochtans maar 65 minuten en aan vermoeidheid kon het dus niet gelegen hebben. Besnik Hasi verklaarde achteraf waarom hij zoveel wisselde en waarom Dolberg niet speelde.

Anderlecht had de efficiëntie van Dolberg wel kunnen gebruiken, maar ondanks dat Hasi vijf wissels deed, kwam hij niet het veld op. "Nee, dat was geen boodschap voor Dolberg", zei Hasi. "We hadden iemand nodig die in de ruimtes kon lopen."

"Vazquez en Hazard hebben dat heel goed gedaan. Luis heeft ook heel hard gewerkt voor de ploeg en hij zat ook tussen de penalty. Daarbij willen we Bertaccini zo rap mogelijk minuten laten maken, net als Camara. Die twee hebben nog heel wat training nodig."

Vooral Bertaccini dus, want Hasi lijkt te verwachten dat één van zijn twee spitsen nog zullen vertrekken. Vazquez of Dolberg kunnen nog vertrekken. Ik wil enkel spelers die 100 procent met Anderlecht bezig zijn." Hij had het dan niet specifiek over zijn Deense aanvaller, maar over heel de spelerskern.

Thorgan had schrik voor het synthetisch veld

Hasi voerde maar liefst zeven wissels door. "Er zijn een paar jongens die fysiek nog niet klaar zijn voor drie matchen in de week. Simic heeft drie weken voorbereiding gemist en hij speelde donderdag 120 minuten. Hij zat piepedood na de match."

"De Cat had donderdag nog last van die eerste match, maar vandaag wilden we met intensiteit spelen en dan moet je hem zetten. Thorgan had voor de match van donderdag gezegd dat hij schrik had voor zijn blessure (op het synthetisch veld, nvdr.) Hij is eerlijk met ons geweest."