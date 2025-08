Daar is Daví! Radja Nainggolan heeft méér dan schitterend nieuws te melden

Radja Nainggolan is opnieuw vader geworden. De voormalige Rode Duivel en zijn vriendin hebben een flinke zoon gekregen.

"De kleine Nainggolan is geboren op één augustus", onthult Radja Nainggolan in Het Laatste Nieuws. "De geboorte is heel goed verlopen."

"Ik heb het nieuws aanvankelijk stilgehouden", gaat Il Ninja verder. "Je weet namelijk nooit hoe de eerste dagen gaan zijn."

Ik ben dolgelukkig met mijn eerste zoon

"Ik ben alvast dolgelukkig met mijn eerste zoon", lacht de voormalige Rode Duivel de tanden bloot. "Ik ben de voorbije dagen dus met andere dingen bezig geweest dan enkel de competitiestart."

Nainggolan start komend weekend met Sporting Lokeren aan de nieuwe voetbaljaargang in de Challenger Pro League. De Waaslanders hopen mee te strijden om promotie.

Daví

Nainggolan heeft al vier dochters uit eerdere relaties. Ook zijn vrienden Stephanie had al twee kinderen uit een vorige relatie. Nu verwelkomen ze samen hun zoontje Daví.