OFFICIEEL: KV Mechelen haalt verdediger terug van bij Club Brugge, maar leent hem ook meteen uit

KV Mechelen heeft Amine Et-Taibi (22) opnieuw in huis gehaald. De verdediger, die eerder al in de jeugd van Malinwa speelde, tekent een contract voor twee seizoenen met optie op een derde. Hij wordt meteen uitgeleend aan zusterclub Helmond Sport in Nederland.

Voor Et-Taibi is het een terugkeer naar de club waar het voor hem ooit begon. Na passages bij KRC Genk en recent Club NXT, waar hij de afgelopen twee seizoenen actief was, keert de Bonheidenaar nu terug naar zijn roots. Maar eerst wacht een uitdaging in de Nederlandse tweede klasse.

“Het was een fijn weerzien met Amine”, zegt sportief directeur Tom Caluwé. “Zijn familie woont nog steeds vlakbij, dus het voelt echt als thuiskomen. Bij Helmond kan hij in een volwassen competitie de volgende stap zetten in zijn ontwikkeling.”

Ook Jurgen Streppel, Head of Football bij zowel Helmond als Malinwa, is enthousiast. “We zochten nog een leiderstype in onze verdediging. Amine brengt ervaring en karakter mee, ondanks zijn jonge leeftijd. We geloven dat hij een belangrijke rol kan spelen.”

Et-Taibi zelf is dankbaar voor de kans. “Het voelt goed om weer bij Malinwa te zijn, al rijd ik nu eerst door naar Helmond. Na mijn tijd bij Jong Genk en Club NXT is dit een mooie nieuwe stap. Ik wil mezelf daar bewijzen en snel klaar zijn voor het eerste elftal van Mechelen.”

Met de transfer hoopt Malinwa een traject uit te stippelen zoals eerder met Redouane Halhal, die via Helmond kon doorstromen. Et-Taibi krijgt nu de kans om op diezelfde manier zijn stempel te drukken.