18-jarige broer van voormalig Anderlecht-talent verlaat Neerpede voor... Portugal

Yanis Bourard verlaat België op 18-jarige leeftijd om een nieuwe stap in zijn jonge voetbalcarrière te zetten. De vleugelspeler, het jongere broertje van Samy Bourard, trekt naar Portugal om zich aan te sluiten bij de U23 van Rio Ave.

De overstap van Anderlecht naar Rio Ave is opvallend, maar Yanis heeft er bewust voor gekozen. “Anderlecht bood me een contract aan, maar ik voelde niet dat ze echt op mij rekenden. Ik heb er altijd van gedroomd om in het buitenland te spelen", vertelt hij bij Sudpresse.

Uiteindelijk viel de keuze op Portugal, ondanks interesse van Westerlo en Bologna: “De Portugese competitie past perfect bij mijn profiel. Er wordt technisch gevoetbald, dat ligt me.”

Hoewel hij zich voorlopig op de U23 richt, droomt Yanis luidop van assists voor eersteploegaanvaller Clayton, die vorig seizoen 14 keer scoorde. “Ik ben een linksbuiten die sterk is in één-tegen-één-situaties, maar ik kan ook centraal of rechts uit de voeten. Mijn passing en voorzetten zijn een troef waarmee ik spitsen goed kan bedienen.”

De Belgische opleiding, en vooral zijn tijd bij Anderlecht, blijft voor hem een belangrijke herinnering. “Ik heb er veel geleerd en mooie toernooien meegemaakt. Het doet me plezier om ex-ploegmaats zoals Karétsas en De Cat nu in de A-kern te zien. Ik ben hen en de club dankbaar.”

Internationaal mikt hij hoog. Yanis speelt momenteel bij de Marokkaanse U17 en wil deel uitmaken van de U20-selectie voor de Africa Cup in 2027. “Maar daarvoor moet ik eerst presteren bij Rio Ave. Ik wil mezelf elke dag bewijzen en verbeteren", klinkt het ambitieus.