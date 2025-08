Besnik Hasi weet dat hij harde keuzes moet maken: "Ik heb met Stroeykens gesproken"

Voorafgaand aan de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Sheriff Tiraspol heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi tekst en uitleg gegeven bij de situatie binnen zijn kern.

Op het vlak van blessures klinkt het voorzichtig optimistisch. Enkel Killian Sardella ontbreekt, verder is iedereen inzetbaar. Ook César Huerta sluit opnieuw aan bij de groep na een intense trainingsperiode van ruim twee weken.

Voorzichtig met Camara

Bij Ilay Camara ligt het iets gevoeliger. De middenvelder is terug, maar nog niet helemaal wedstrijdfit. "Ideaal zou zijn om naar 45 minuten toe te werken", zegt Hasi. "Hij had het zelf moeilijk na die invalbeurt tegen Cercle, je merkt dat zo’n blessure veel impact heeft op zijn manier van spelen. We moeten opletten dat we hem niet opnieuw verliezen."

De coach dringt aan op focus. "Iedereen moet de kop erbij houden. Eerst Anderlecht, dan pas de rest. In Häcken had ik dat gevoel niet. We weten niet wie gaat vertrekken, maar ik beslis wie speelt. Wie vertrekt, is aan de club. Dat mijn kern wel heel groot is? Soms is het organisatorisch moeilijk. Tactisch ook. Dan moet je jongens ontgoochelen en aan de andere kant laten trainen."

Stroeykens vs Hazard

Een van de spelers die onder de loep liggen, is Mario Stroeykens. "Hij is nog altijd gefocust. Door de evolutie van Thorgan (Hazard) krijgt hij op dit moment de voorkeur. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Ik ken Mario zijn kwaliteiten. Ik heb gisteren nog met hem gesproken. Hij zit nog goed in zijn hoofd."

Ook Thorgan Hazard zelf laat zich niet onbetuigd. "Zijn reactie is positief. Hij wil zijn plaats pakken én houden. We hebben op bepaalde posities veel concurrentie en dat helpt ons vooruit."

Wat de tactiek betreft, wil Hasi zijn kaarten nog niet volledig op tafel leggen. "Met twee spitsen? Dat is allemaal mogelijk. Met welke spelers dat zal zijn, zullen we nog zien." Eén naam die wel genoemd wordt, is die van Bertaccini. "Hij heeft een goeie match gespeeld op Cercle. Maar hij heeft nog maar twee keer met ons meegetraind en kent onze manier van spelen nog niet volledig."

Sheriff een beetje zoals Cercle

De druk is voelbaar, zeker na de zwakke prestatie in Häcken. "We hebben onszelf in een moeilijkere positie gezet voor Europees voetbal. Je wil winnen, zeker thuis. Maar we zijn een ploeg in opbouw. We moeten onze goede momenten langer aanhouden. Op Cercle was de eerste helft uitstekend, de tweede veel minder."

Anderlecht doet er goed aan met een heel goeie uitgangspositie naar Moldavië te trekken, want daar is de situatie onrustig. De omstandigheden blijven bovendien onduidelijk. "Het is een heel moeilijke verplaatsing straks. We weten zelfs nog niet waar we gaan spelen. Er zijn drie mogelijke stadions."

Tot slot waarschuwt Hasi voor de tegenstander. "Je kan Sheriff Tiraspol vergelijken met Cercle Brugge. Veel Afrikaanse spelers, veel snelheid en kracht. Als je te lang op één flank blijft hangen met de bal, kom je snel onder druk."