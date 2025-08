De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

Het is zover, Timothé Nkada zal de elfde (en laatste?) zomerse aanwinst van Standard worden. Een aanvaller met diepgang die Marc Wilmots al wilde sinds het begin van de transferperiode.

Standard Luik was er vroeg bij deze zomer. Begin juli sloot Rafiki Saïd zich als negende aanwinst aan bij de selectie tijdens het trainingskamp in Le Touquet. Nadien werd het wat rustiger aan de inkomende kant, terwijl spelers als Nathan Ngoy vertrokken en er naar oplossingen werd gezocht voor o.a. Moussa Djenepo en Bosko Sutalo.

Toch verraste Standard vorige week nog met de komst van Mohammed El Hankouri uit de Duitse tweede klasse. Maar er ontbrak nog één profiel op het lijstje van sportief verantwoordelijke Marc Wilmots: een snelle, doelgerichte aanvaller. Die vond hij in Timothée Nkada, al stond de Fransman al langer op zijn radar.

Ongeloof in Frankrijk

Nkada, vorig seizoen nog goed voor 17 doelpunten en 5 assists bij Rodez in de Ligue 2, was toen al te duur. Maar na de lucratieve transfer van Ngoy naar Lille (tot 4,5 miljoen euro) kwam er financiële ruimte vrij. Standard slaagde erin Nkada los te weken voor minder dan twee miljoen euro, een transfer die in Zuid-Frankrijk met ongeloof werd onthaald.

De 26-jarige aanvaller, opgeleid bij Stade Rennais, kende een grillige carrière met passages bij Reims, Aalborg, Orléans en Koper. Maar pas bij Rodez bloeide hij helemaal open. In de Franse tweede klasse ontwikkelde hij zich tot een slimme, explosieve spits met een neus voor doelpunten, vooral in de tweede helft van wedstrijden.

Zijn profiel past perfect in het plan van Standard, dat volgend seizoen met twee spitsen lijkt te gaan spelen. Nkada zou kunnen profiteren van het balvaste werk van Thomas Henry of de ruimte die Dennis Ayensa creëert, terwijl jongere aanvallers als Mitongo, Gboua en Nam James eerder minuten zullen maken bij SL16 FC.

Of Nkada al in actie komt tegen Genk zondag, blijft onzeker. Hij heeft de voorbereiding afgewerkt bij Rodez en is dus fit, maar kent zijn ploegmaats nog amper. Coach Mircea Rednic zal wellicht pas vrijdag tijdens de persconferentie onthullen of hij meteen op hem rekent.