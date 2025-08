De laatste grote uitdaging van Axel Witsel: kan hij echt naar het WK met de Rode Duivels?

Axel Witsel staat op het punt om Udinese te vervoegen in de Serie A. Een laatste uitdaging in een grote competitie waarvan hij hoopt dat het hem de kans geeft om volgend jaar naar het WK te gaan met de Rode Duivels.

Marc Wilmots heeft het in het begin van de transferperiode wel geprobeerd, maar Axel Witsel zal niet bij Standard tekenen. De middenvelder wilde nog een laatste sportieve uitdaging aangaan in een van de vijf grote competities. Eerder werd hij al genoemd bij Real Sociedad in Spanje, maar nu lijkt het er op dat Witsel zich richting Udinese trekt.

Witsel hoopt dat zijn passage bij Udinese bondsocach Rudi Garcia zal overtuigen om hem mee te nemen naar het WK. Witsel, 36 jaar oud, werd een jaar geleden opgeroepen als back-up voor het EK 2024, maar kon niet spelen vanwege een blessure. Zal het WK in de Verenigde Staten hem in staat stellen om nog een laatste groot toernooi te spelen?

Bij Atlético Madrid speelde de voormalige speler van Standard en Dortmund voornamelijk als centrale verdediger. Een positie die de Rode Duivels vaak in de problemen bracht en dat eigenlijk nog steeds doet. Arthur Theate en Zeno Debast presteren zeer wisselvallig, Koni De Winter is nog niet helemaal op het hoogste niveau, Brandon Mechele ook ondanks zijn sterke optredens in Europa met Club Brugge, en men zou zelfs kunnen zeggen dat een niet 100 procent fitte Axel Witsel op zijn minst van hetzelfde niveau zou zijn als Wout Faes.

Sinds zijn aanstelling als bondscoach wil Rudi Garcia natuurlijk steunen op jongeren en op de nieuwe generatie, maar hij vergeet de ervaren spelers niet die in staat zijn om het team te begeleiden. Een aspect dat Domenico Tedesco enigszins verwaarloosde tijdens zijn ambtstermijn. Zijn centrale verdediging bestaat meestal uit een jonge speler en een ervaren speler.

Een laatste keer?

Zal Axel Witsel deze rol spelen? Hij zou in ieder geval getest kunnen worden tijdens de oefenwedstrijden, om te zien "wat hij nog waard is" op hoog niveau, zelfs als Rudi Garcia al een idee krijgt na zijn eerste wedstrijden met Udinese. Als de Franse bondscoach vindt dat Witsel fit genoeg is, zou hij teruggehaald kunnen worden voor een laatste dans en Faes of Mechele kunnen vervangen in de verdediging.

Op het middenveld lijkt deze mogelijkheid veel minder waarschijnlijk, gezien de felle concurrentie. De posities zijn overbezet, en het evenwicht tussen ervaring en jeugd lijkt bevredigend. Daarom zou Axel Witsel waarschijnlijk eerder terugkeren bij de Rode Duivels in het centrum van de verdediging.

Maar als België aanvallend speelt, met een hoge verdedigingslijn, moet de 36-jarige speler oppassen voor ruimtes achter zich. In een laag blok daarentegen zouden zijn verdedigende kwaliteiten van onschatbare waarde kunnen zijn. Zijn leiderschap ook, natuurlijk. De man met 132 interlands is niet meer opgeroepen sinds de interlandbreak voor het EK, waar hij 45 minuten speelde tegen Montenegro en Luxemburg in een vriendschappelijke wedstrijd. Dit zouden echter niet zijn laatste twee wedstrijden met de Rode Duivels kunnen zijn...