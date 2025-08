Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

Eén speler ontbreekt op de training voor de volgende Europese wedstrijd van Anderlecht. Mario Stroeykens is afwezig, maar dit heeft absoluut niets te maken met een mogelijk vertrek.

Op donderdagavond zal Anderlecht de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League thuis spelen tegen Sheriff Tiraspol. Nadat ze in de tweede kwalificatieronde van de Europa League werden uitgeschakeld door Häcken, werden de Paars-witten teruggezet naar deze kwalificatieronde van het kleinste Europese toernooi.

De dag voor de wedstrijd ontbreekt er slechts één speler op de training aan de Brusselse kant. Het gaat om Mario Stroeykens, volgens La DH Les Sports+.

De speler zou de club hebben gevraagd om naar een begrafenis te mogen gaan. Een verzoek waar Anderlecht positief op heeft gereageerd.

Zijn afwezigheid heeft dus helemaal niets te maken met een mogelijk vertrek. "Hij is gefocust. Thorgan Hazard staat momenteel voor hem gezien zijn ontwikkeling, maar dat kan veranderen. Ik ken de kwaliteiten van Mario, ik heb gisteren nog met hem gesproken. Hij zit goed in zijn hoofd", legde Besnik Hasi met name uit over zijn speler tijdens een persconferentie.

Sinds het begin van het seizoen heeft de aanvallende middenvelder deelgenomen aan drie wedstrijden. Hij stond twee keer in de basis tegen Häcken en speelde vijf minuten tegen Westerlo. Afgelopen zondag bleef hij op de bank tegen Cercle Brugge.