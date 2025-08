Jammer voor Standard: de sleutelrol gespeeld door Eden Hazard in het Axel Witsel dossier

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel komt steeds dichter bij Udinese. Met de groeten van niemand minder dan Eden Hazard, die invloedrijk is bij Rudi Garcia.

Op zijn 36ste lijkt Axel Witsel eindelijk op weg naar de Serie A. De Italiaanse competitie lonkt, jaren nadat een eerdere overgang naar Juventus op het laatste moment werd afgeblokt door zijn toenmalige club Zenit Sint-Petersburg.

Toch komt deze stap niet ongelegen. De Serie A staat bekend als een competitie die ervaring naar waarde weet te schatten. Ook deze zomer kozen routiniers als Kevin De Bruyne en Luka Modric voor een Italiaans avontuur, in de hoop de klok nog even terug te draaien.

WK 2026?

Udinese heeft zich al stevig geroerd op de transfermarkt, met acht inkomende spelers. Maar wat de club uit Friuli echt aantrekkelijk maakt voor Witsel, is de mogelijkheid om in een competitieve omgeving actief te blijven en zo in beeld te blijven voor het WK 2026.

Volgens journalist Sacha Tavolieri speelde Eden Hazard een sleutelrol in het dossier. Hazard, die nauwe banden onderhoudt met bondscoach Rudi Garcia, zou in een persoonlijk gesprek Witsel overtuigd hebben van zijn kansen op een selectie — mits hij op hoog niveau actief blijft.

Die geruststelling blijkt doorslaggevend te zijn geweest. Witsel zou nu een contractvoorstel van één jaar op zak hebben bij Udinese, met een optie op een extra seizoen.

Voor de ervaren middenvelder - die zich de jongste jaren bij Atlético Madrid tot verdediger omschoolde - zou een passage in Italië een waardige laatste hoofdstuk kunnen worden in een indrukwekkende carrière.