'Standard Luik legt vandaag nieuwe spits onder contract'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard Luik staat op het punt nog een zomeraanwinst vast te leggen. De Frans-Kameroense spits Timothé Nkada (26) wordt vandaag in Luik verwacht om zijn contract te ondertekenen.

Volgens Het Belang van Limburg, is de transfer van Nkada zo goed als rond. De clubs zouden een akkoord hebben bereikt over een transfersom van circa 2,5 miljoen euro. Nkada tekent naar verwachting een contract voor drie seizoenen.

Nkada maakte in het afgelopen seizoen indruk met 17 doelpunten in 31 competitiewedstrijden, waarmee hij zich tot vice-topschutter van de Ligue 2 kroonde. Standard ziet in hem een complementaire aanvulling op targetman Thomas Henry.

Timothé Nkada op weg naar Standard

De aanvaller komt over van Rodez AF, waar hij vorig seizoen uitblonk in de Franse Ligue 2. Zowel Hoffenheim als 1. FC Köln toonden concrete interesse, maar de spits koos uiteindelijk voor een avontuur in de Jupiler Pro League.

Nkada, geboren in Lille en houder van zowel de Franse als Kameroense nationaliteit, ligt nog tot medio 2027 onder contract bij Rodez. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 miljoen euro, zijn hoogste waarde ooit.

De transfer naar Luik betekent voor hem een stap hogerop en een kans om zich te bewijzen. Met de komst van Nkada lijkt Standard zijn inkomende transferactiviteiten voor deze zomer af te ronden. Enkel bij een onverwacht vertrek van een vaste waarde zou de club nog opnieuw de markt op gaan.