UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

Na de uitschakeling in de Europa League tegen Göteborg heeft Anderlecht zichzelf sportief én logistiek in de problemen gebracht. Voor de return tegen Sheriff Tiraspol in de voorrondes van de Conference League, gepland op 14 augustus, hangt er een waas van onzekerheid over de locatie.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken raadt momenteel ten zeerste af om naar Transnistrië te reizen, de afgescheiden regio in Moldavië waar Tiraspol ligt.

Ondanks die waarschuwing houdt de UEFA voorlopig voet bij stuk. Tijdens een vergadering op dinsdag, waarbij zowel de Belgische als Moldavische autoriteiten betrokken waren, net als de clubs Anderlecht en Sheriff, werd bevestigd dat het duel tot nader order in Tiraspol moet plaatsvinden. De stad ligt amper 90 kilometer van het Oekraïense Odessa, dicht bij het oorlogsgebied, wat voor grote bezorgdheid zorgt.

Hoop om te verplaatsen

Er is hoop dat RSCA op het laatste moment een alternatieve locatie kan afdwingen. Utrecht wist hun uitwedstrijd te verplaatsen naar Nisporeni, aan de Roemeense grens. Die beslissing viel pas zes dagen voor het duel. Moet Anderlecht dus wachten tot vrijdag om zekerheid te krijgen? Een logischer alternatief zou het nationale stadion in Chisinau kunnen zijn, vlakbij de luchthaven.

De situatie zorgt in elk geval voor bijzonder veel kopzorgen bij de clubleiding. Het is al beslist dat er geen VIP-delegatie zal meereizen, en ook de supporters worden opgeroepen tot uiterste voorzichtigheid, weet Sudpresse. De veiligheidssituatie en de diplomatieke spanning maken deze verplaatsing wellicht de meest complexe in de Europese geschiedenis van de club.

Geen uitzending?

Niet enkel de ploeg ondervindt hinder van de omstandigheden. Ook Mauve TV, dat normaal de rechten heeft om het duel uit te zenden, zit momenteel met de handen in het haar. Door het gebrek aan duidelijkheid over de locatie blijft het voorlopig koffiedik kijken over de productie en logistiek van de uitzending.

De onzekerheid onderstreept het belang van een snelle beslissing, want hoe dichter de wedstrijd nadert, hoe moeilijker het wordt om een veilige én sportieve oplossing te vinden. Voorlopig is er echter nog geen doorbraak, en blijft het afwachten of de UEFA alsnog voor rede vatbaar blijkt.