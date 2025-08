Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

Samuel Bastien zou moeten vertrekken naar... Vietnam. En dat is niet voor een vakantie! De Belgisch-Congolees zou hebben besloten een verrassend avontuur in Azië aan te gaan.

Sinds eind maart vorig jaar maakt Samuel Bastien om persoonlijke redenen geen deel meer uit van de spelersgroep bij Fortuna Sittard. De middenvelder, die in augustus 2024 neerstreek in Limburg, staat nu alweer voor een vertrek.

Bastien speelde in totaal 25 wedstrijden voor Fortuna, maar lijkt nu een verrassende wending te geven aan zijn carrière. Volgens journalist Thomas Dal van De Limburger zou de 27-jarige middenvelder zijn zinnen gezet hebben op een avontuur in Vietnam.

Nog onder contract

De club in kwestie is Ho Chi Minh City FC, dat vorig seizoen als tiende eindigde in de Vietnamese V-League. De overgang is opmerkelijk, aangezien Bastien nog tot medio 2027 onder contract ligt bij de Nederlandse club.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 650.000 euro, wat het extra opvallend maakt dat hij nu de overstap zou maken naar een minder traditionele voetballand.

Bastien kwam in het seizoen 2023-2024 nog uit voor het Turkse Kasımpaşa SK, waar hij op huurbasis speelde vanuit Burnley. De Engelse club haalde hem in 2022 weg bij Standard Luik, waar hij vier seizoenen actief was.

De Belgisch-Congolese international genoot zijn jeugdopleiding bij Standard en Anderlecht, en speelde eerder ook in Italië voor Chievo Verona en Avellino.