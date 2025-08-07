Besnik Hasi verwacht véél meer van winteraanwinst: hij had zich nu al duidelijker moeten manifesteren

Foto: © photonews

Anderlecht kan koud en warm blazen, zoals al meerdere seizoenen het geval is. Besnik Hasi wil een systeem integreren waarbij dominant gevoetbald wordt. Maar dat begint van achteruit en daar wringt meteen het schoentje.

Om dat te kunnen moet de verdediging hoog staan en in staat zijn om op te bouwen. Daarvoor werd aanvankelijk vooral gekeken naar Lucas Hey. De Deen kwam vorige winter nog over van Nordsjaelland als één van de laatste verwezenlijkingen van Jesper Fredberg en Brian Riemer.

Zijn talenten nog niet veel gezien

Hij moest de defensie gaan leiden en voor de opbouw zorgen. In eigen land waren er toen al zorgen of hij de stap niet te vroeg zette, want alhoewel niemand er twijfelde aan zijn kwaliteiten vroegen waarnemers zich af of hij na anderhalf seizoen bij een Deense topclub mentaal al sterk genoeg was.

Hey was toen bij paars-wit zelfs plan B, want plan A - Victor Nelsson, eveneens een Deen, was te duur. Bij zijn eerste interview gaf Hey aan dat hij een speler was die "de lijnen kon breken en voor creatieve oplossingen van achteruit kon zorgen". 

Nu anderhalf jaar later hebben we dat nog niet veel gezien. Hey kiest meestal voor de voorzichtige pass naar de kanten en dat zorgt soms voor frustratie bij Besnik Hasi. Het is ook de belangrijkste reden waarom hij Marco Kana gereïntegreerd heeft en een rij naar achteren getrokken heeft. Kana durft wel vooruit spelen en zorgt wel voor rust aan de bal.

Concurrent gehaald

Bij Hey horen we dat hij het moeilijk heeft met de hardere hand van Hasi. De 22-jarige durft al eens in zijn schulp kruipen als hij gericht wordt aangesproken. En dat is een probleem geworden, want centraal in de defensie heeft Hasi niet al te veel opties.

Olivier Renard heeft met Yasin Ozcan een 19-jarige linksvoetige verdediger gehaald. Een rechtstreekse concurrent voor Hey dus. Gekoppeld aan Kana speelt hij immers links, terwijl Simic ook tegen zijn voet links moet gaan spelen als hij met Hey op het veld staat. De Serviër is echter meer op zijn gemak rechts en vertegenwoordigt ook een grote transferwaarde.

Hey zal dus harder moeten worden en meer verantwoordelijkheid moeten nemen als hij in de basis wil blijven staan. Dat is een boodschap die intussen ook aangekomen is. Of hij er naar kan handelen moet blijken vanavond en in de komende weken.

Volg Anderlecht - Sheriff Tiraspol live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

