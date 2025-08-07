📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

De geplande transfer van Joel Ordonez naar Olympique Marseille lijkt op losse schroeven te staan. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri biedt de Franse club onvoldoende garanties, waardoor Club Brugge de onderhandelingen voorlopig heeft stilgelegd.

Olympique Marseille heeft deze week een formeel financieel voorstel ingediend voor de overname van Joel Ordonez. Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen biedt dit voorstel echter onvoldoende zekerheid voor Club Brugge.

Club Brugge zou twijfelen aan de haalbaarheid en stabiliteit van de geboden voorwaarden, waardoor verdere gesprekken zijn opgeschort. De directie van Club Brugge hecht grote waarde aan transparantie en financiële soliditeit bij uitgaande transfers.

Transfer Joel Ordonez van de baan?

In het geval van Ordonez, een jonge verdediger met aanzienlijke groeipotentie, wil men geen risico nemen. De huidige aanbieding van Marseille voldoet volgens de club niet aan de interne criteria voor een vertrek.

Club Brugge sluit alternatieve pistes

Club Brugge gaat zelf ook niet meer op zoek naar defensieve alternatieven. Dit wijst erop dat blauwzwart zich voorbereidt op een scenario waarin Ordonez blijft. Communicatie over deze ontwikkeling in het dossier is er nog niet. Mogelijk komt dat op de persconferentie richting de derby tegen Club Brugge.