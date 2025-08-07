📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'

📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De geplande transfer van Joel Ordonez naar Olympique Marseille lijkt op losse schroeven te staan. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri biedt de Franse club onvoldoende garanties, waardoor Club Brugge de onderhandelingen voorlopig heeft stilgelegd.

Olympique Marseille heeft deze week een formeel financieel voorstel ingediend voor de overname van Joel Ordonez. Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen biedt dit voorstel echter onvoldoende zekerheid voor Club Brugge.

Club Brugge zou twijfelen aan de haalbaarheid en stabiliteit van de geboden voorwaarden, waardoor verdere gesprekken zijn opgeschort. De directie van Club Brugge hecht grote waarde aan transparantie en financiële soliditeit bij uitgaande transfers.

Transfer Joel Ordonez van de baan?

In het geval van Ordonez, een jonge verdediger met aanzienlijke groeipotentie, wil men geen risico nemen. De huidige aanbieding van Marseille voldoet volgens de club niet aan de interne criteria voor een vertrek.

Club Brugge sluit alternatieve pistes

Club Brugge gaat zelf ook niet meer op zoek naar defensieve alternatieven. Dit wijst erop dat blauwzwart zich voorbereidt op een scenario waarin Ordonez blijft. Communicatie over deze ontwikkeling in het dossier is er nog niet. Mogelijk komt dat op de persconferentie richting de derby tegen Club Brugge.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille
Joel Ordonez

Meer nieuws

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

08:40
3
Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden" Reactie

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

22:15
4
Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie Reactie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

21:45
5
Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

Vermant en Mignolet maken het verschil: Club Brugge doet goede zaak in Salzburg

20:55
Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

21:06
7
Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge

07:40
1
📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

📷 'Na vier seizoenen weg bij Charleroi: akkoord met nieuwe club voor verdediger'

09:00
'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los'

08:20
3
Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

08:00
1
Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

Liverpool denkt aan dribbelkont uit de Ligue 1, maar zal daar enorm diep voor in de buidel moeten tasten

07:00
Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

Jeugdproduct van KV Mechelen is nieuwe aanvoerder van tweedeklasser Eupen

06:30
"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Analyse

"De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel?

06:00
4
OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

OFFICIEEL: Ardon Jashari trekt naar AC Milan, Club Brugge vangt recordsom

17:31
8
Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

Club Brugge heeft boodschap voor de rest van zijn spelers: "Ook als dat maanden duurt..."

17:20
OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van jonge flankverdediger

23:00
OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

OFFICIEEL: Na 25 jaar Bayern München heeft Thomas Müller een nieuwe uitdaging te pakken

22:30
3
Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

12:40
26
Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

Nieuw speeltje voor John Textor? Amerikaan wil deze Engelse club kopen

21:40
2
Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan

21:20
1
Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

Zulte Waregem begint met één op zes aan zwaar tweeluik: "Moeten van eigen sterkte uitgaan"

19:40
"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

"Hij zal ons iets totaal anders brengen": Kan Raul Florucz zijn voorganger Franjo Ivanovic doen vergeten?

21:00
2
Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

Van KV Mechelen naar de Champions League? "Hier droomde ik als kind van"

20:20
Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

Vijf miljoen om ex-spelers terug te halen: Olivier Renard zet, ondanks de kritiek, zijn koers voort bij Anderlecht

20:40
Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

Hoe één telefoontje de doorslag gaf in Jashari-transfer: maar het was dan ook een levende legende aan de lijn

14:30
8
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet middenvelder naar de Ligue 1 trekken

20:00
1
LIVE Salzburg-Club Brugge: Zonder Jashari en Ordonez, twee wissels van Hayen verwacht

LIVE Salzburg-Club Brugge: Zonder Jashari en Ordonez, twee wissels van Hayen verwacht

10:25
Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

19:00
De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/08: Batshuayi - Ntanda - Witsel - Baouf - NKada - Nzingoula - Goto

17:40
UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

UEFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen

18:20
22
Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

18:00
Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

17:40
Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

Voormalig toptalent en sterkhouder van Standard op weg naar... Vietnam

17:00
1
Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

Kevin De Bruyne voelt zich snel thuis bij Napoli: "Geen koning, gewoon voetballer"

16:30
1
OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

15:50
Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

Geen Mario Stroeykens tegen Sheriff Tiraspol: dit is de reden

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 1
Rennes Rennes 15/08 Marseille Marseille
RC Lens RC Lens 16/08 Lyon Lyon
Monaco Monaco 16/08 Le Havre Le Havre
Nice Nice 16/08 Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 17/08 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 17/08 Paris FC Paris FC
Auxerre Auxerre 17/08 Lorient Lorient
Metz Metz 17/08 Strasbourg Strasbourg
Nantes Nantes 17/08 PSG PSG

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over FIFA houdt voet bij stuk en wil Anderlecht naar... oorlogsgebied sturen damien damien over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' Snipergoal Snipergoal over Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem" DJAMBO DJAMBO over De laatste grote slag van Marc Wilmots: een transfer waarvan de transferprijs voor groot ongeloof zorgde Shooters Shooters over Eerste goal in vier wedstrijden: Vermant dient critici van antwoord na belangrijke goal in Salzburg André Coenen André Coenen over Standard haalt jonge middenvelder binnen met een verleden bij Inter Milaan jawaddedadde jawaddedadde over Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven" joris--82 joris--82 over Frank Boeckx zegt welke wissel Nicky Hayen zeker moet doorvoeren bij Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over "De competitie begint op 15 september voor ons": maar in hoeverre klopt dat wel? Birger J. Birger J. over 📷 'Geen transfer meer? Club Brugge legt onderhandelingen over Ordonez stil' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved