Jong Gent staat voor vuurdoop in Challenger Pro League: "Niet het gevoel dat we klaar zijn"

Jong Gent begint vrijdag aan zijn eerste seizoen in het profvoetbal. Het begint zijn Challenger Pro League-campagne met een uitwedstrijd tegen Olympic Charleroi, die andere promovendus.

Na een uitstekend seizoen in de hoogste amateurafdeling dwong Jong Gent op sportieve wijze de promotie af naar de Challenger Pro League. Nu moeten ze gaan bewijzen dat ze ook effectief thuishoren in het profvoetbal.

Met een uitwedstrijd tegen Olympic Charleroi beginnen de troepen van Thomas Matton vrijdag aan hun seizoen. Daar zullen de eerste maskers afvallen en gaan de jonge Buffalo's meteen weten hoever ze al staan.

Met wisselende resultaten in de voorbereiding is het nog even afwachten hoe sterk Jong Gent effectief zal zijn en of ze rustig kunnen meefietsen in de buik van het Challenger Pro League-klassement.

Coach Thomas Matton predikt voorafgaand aan de competitiestart vooral realisme: "Ik heb niet het gevoel dat we al klaar zijn voor de competitiestart", klinkt het bij Het Nieuwsblad. Veel zal afhangen van hoe goed ze de eerste twee wedstrijden weten te verteren.

Want speeldag drie en vier beloven alvast pittig te worden. Met Beerschot en Beveren nemen ze het dan op tegen twee van de ploegen die resoluut voor de hoogste plaatsen gaan. We zijn benieuwd hoe Jong Gent zich daartegen zal kunnen weren.