🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van Fedde Leysen open

Landskampioen Union SG heeft het contract van Fedde Leysen opengebroken. Dat laat de club op zijn officiële kanalen weten. De verdediger blijft nu aan boord tot juni 2029.

Leysen arriveerde in de zomer van 2023 bij de Brusselaars. Hij maakte toen de overstap van het Nederlandse PSV Eindhoven.

Fedde Leysen verlengt contract bij Union SG

In twee seizoenen speelde Leysen 48 wedstrijden voor Union SG. 36 daarvan waren vorig seizoen, in het jaar dat Union SG de titel pakte.

Zijn mooiste herinnering is ongetwijfeld zijn doelpunt in de Supercup tegen Club Brugge, in de zomer van 2024. Dat is ook zijn enige goal die hij scoorde voor Union SG tot dusver.

Leysen begon zijn jeugdopleiding bij Westerlo en stapte later over naar OH Leuven vooraleer hij de stap zette naar PSV Eindhoven in Nederland.