Zulte Waregem heeft beet: Nieuwe spits op weg naar promovendus

Na een één op zes in de competitie kan Zulte Waregem nog wel wat versterking gebruiken voor het komende seizoen. Er is alvast witte rook in het transferdossier rond een nieuwe, boomlange spits.

Dat Zulte Waregem nog wel wat versterking kan gebruiken om zich te handhaven in de Jupiler Pro League, is geen boude uitspraak. Het speurt naar nieuwe jongens en hoopt de kern een kwaliteitsinjectie te kunnen geven.

Op aanvallend vlak is er alvast een nieuwe speler op komst. Volgens Het Laatste Nieuws is de promovendus namelijk rond met Anosike Ementa, een spits die op dit moment nog bij het Deense Viborg voetbalt.

Ementa is een Deen van 23 met Nigeriaanse roots. Zijn grootste kwaliteit? Zijn lengte. Met 2m02 wordt hij in eigen land wel eens vergeleken met de voormalige spits van Racing Genk en ex-Gouden Schoen Paul Onuachu.

Daarnaast is Ementa naar verluidt zeer kopbalsterk en bezit hij ook de nodige technische baggage. Dat komt inderdaad overeen met de kwaliteiten die ook Onuachu bezit. Al zullen we hem toch maar niet meteen al te veel druk op leggen en hem vooral zijn eigen verhaal laten schrijven.

Zulte Waregem betaalt uideindelijk een bedrag van 750 duizend euro aan Viborg. Met bonussen kan die transfersom nog oplopen tot één miljoen euro. Komende zondag zullen de toekomstige ploegmaats van Ementa het nog zonder hem moeten stellen, de promovendus gaat dan op bezoek bij Anderlecht.

