Ardon Jashari spreekt voor het eerst als speler van AC Milan en wil geschiedenis schrijven in Italië

Ardon Jashari heeft na een lange soap zijn droomtransfer beet. De middenvelder tekende enkele dagen geleden bij AC Milan.

Jashari wou AC Milan, en niets anders. Hij speelde het hard en weigerde in actie te komen voor Club Brugge. Blauw-zwart onderhandelde ook hard, maar besloot uiteindelijk toch om zijn middenvelder, na een jaar al, te verkopen.

"Het is een geweldig gevoel om hier te zijn, zeker na de voorbije weken", zei Jashari in een interview met de media van zijn nieuwe club. "Ik ben trots om deel uit te maken van deze historische club. Ik wil hier titels komen winnen en zal daar alles aan doen."

"Toen ik hoorde dat AC Milan interesse toonde, was ik eerst en vooral heel trots. Maar dit was gewoon het project waar ik voor wou gaan. Het was een kinderdroom. De club was al heel speciaal in onze familie."

Hij zal er nu naast Luka Modric kunnen spelen. De Kroaat tekende in juli ook al bij de Italiaanse club. "Het is geweldig dat hij ook deel uitmaakt van de club nu. Het kan me alleen maar helpen. Ik wil veel leren van hem."

Jashari gaat tenslotte nog wat dieper in op keuze voor zijn rugnummer. "Ik begon met het nummer 30 in Zwitserland, bij mijn eerste club. Ik koos het toen omdat ik van Lionel Messi hou als speler. Dat nummer was vrij, en ik wou het omdat hij er ook mee is gestart. Het nummer 30 bracht met geluk in Zwitserland en nadien ook in België. Nu wil ik het houden. Hopelijk maak ik het historisch."