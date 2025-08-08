Ayouba Kosiah hoopt ondanks komst van Arnold Vula op basisplaats tegen Seraing: "Maar concurrentie is een goede zaak"

Met een verplaatsing naar Seraing wil Beerschot meteen goed beginnen aan zijn Challenger Pro League-campagne. Spits Ayouba Kosiah hoopt dit seizoen, in tegenstelling tot het vorige, meer kansen te krijgen van de coach.

Operatie promotie begint vrijdagavond. Dan trekt Beerschot voor de opening van de Challenger Pro League naar het Stade du Pairay van Seraing. Niet de meest aantrekkelijke verplaatsing, maar wel meteen een eerste test voor de ploeg van Mo Messoudi.

Onder hen ook Ayouba Kosiah. De Liberiaan moest zich vorig seizoen voornamelijk tevreden stellen met (korte) invalbeurten, maar hoopt dit seizoen wel vaker in de basis te mogen starten.

Daar sprak hij over in een interview met Gazet van Antwerpen: "Het lag vorig seizoen niet aan het feit dat ik nog herstellende was van mijn kruisbandblessure. Het waren vooral de keuzes van trainer Dirk Kuyt waar ik op dat moment niet echt tevreden mee was."

Toch voelt Kosiah geen wrok tegenover de Nederlander: "Ach, dat is het leven van een profvoetballer. Je kan alleen maar wachten op jouw moment. Ik hoop dat ik dit seizoen opnieuw kan laten zien wat ik in mijn mars heb."

Beerschot haalde met Arnold Vula ook een nieuwe spits voor het komende seizoen. "Ik vind het net goed dat hij erbij is gekomen. Concurrentie is een goede zaak", besluit de Beerschot-spits die hoopt vrijdagavond meteen goed te starten met zijn ploeg.