'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

De ervaren doelman Sinan Bolat is volgens Turkse media aangeboden bij Galatasaray. De kans op een daadwerkelijke transfer lijkt echter zeer gering.

Sinan Bolat, 36 jaar oud en momenteel nog onder contract bij KVC Westerlo tot juni 2026, komt niet langer in aanmerking voor speelminuten bij zijn club.

Westerlo is actief op zoek naar een oplossing voor de zware loonlast die Bolat met zich meebrengt. In dat kader zou de doelman zijn aangeboden bij Galatasaray, waar hij in het seizoen 2013-14 al twaalf wedstrijden speelde op huurbasis.

Hoewel een terugkeer naar de Turkse topclub voor Bolat een droomscenario zou zijn, aldus Transferfeed, lijkt de kans op een concrete transfer klein. Galatasaray is op zoek naar een langdurige oplossing onder de lat en kijkt eerder naar jongere doelmannen.

Bolat speelde vorig seizoen slechts twee officiële wedstrijden, op huurbasis bij Kasimpasa. De doelman heeft in zijn carrière een indrukwekkend palmares opgebouwd.

De link met Galatasaray lijkt vooral symbolisch geladen. Bolat werd geboren in Turkije maar genoot zijn opleiding in België. Zijn eerdere passage bij Galatasaray en zijn Turkse roots maken een terugkeer aantrekkelijk vanuit emotioneel oogpunt, maar sportief gezien niet.

Zowel Bolat als Westerlo lijken uit te kijken naar een afscheid. De club wil ruimte creëren binnen de loonstructuur en Bolat hoopt op een laatste kans bij een goede club.