Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Vandaag opent Beerschot de competitie op bezoek bij RFC Seraing. Het is uitkijken hoever de ploeg van Mo Messoudi staat na zes weken voorbereiding.

Trainer Mo Messoudi is blij met hoe de voorbereiding op de competitie in de Challenger Pro League verlopen is. Dat laat hij weten op de website van de club.

“We zijn begonnen met een korte mini-stage, waar de groep meteen hecht werd. Ook de stage in Schiedam heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar vanaf nu spelen we pas om de punten”, aldus Messoudi.

Dat het voor hem zijn eerste officiële wedstrijd wordt als hoofdcoach, daar staat hij niet bij stil. Hij denkt op dit moment enkel aan winnen en dat is hetzelfde, in gelijk welke positie je ook langs de lijn staat.

Beerschot opent competitie op Seraing

“We weten dat Seraing graag uit een laag blok speelt en rekent op de tegenaanval. Ik verwacht dat wij het spel daar zullen moeten maken en dus de bal snel het werk moeten laten doen en geduldig blijven zoeken naar een opening”, blikt Messoudi vooruit.

Het vertrouwen in een goed resultaat is groot. Bovendien reizen ook heel wat supporters mee. “Dat geeft ons een extra boost. We gaan er alles aan doen om hen met een positief gevoel terug richting Antwerpen te laten vertrekken”, besluit de coach.