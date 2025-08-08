"Niet de vraag of we gaan winnen, maar met welke score": Anthony Moris spaart Anderlecht niet

Anthony Moris heeft gesproken met DAZN over hoe Union erin geslaagd is om goede resultaten te behalen tegen hun tegenstanders aan het einde van het seizoen. Volgens hem is Union "in het hoofd van de tegenstanders gekropen".

Union SG werd afgelopen seizoen kampioen na geweldige play-offs. De Brusselaars behaalden 28 op 30 in de mini-competitie. En dat tegen de vijf andere beste clubs. "Ik denk dat we in het hoofd van de tegenstanders zijn gekropen in de zin dat we twijfel hebben gezaaid. Vorig jaar sprak men over 'Club Brugge in de Champions League' als het beste Club Brugge van de laatste tien of twintig seizoenen. We hebben vijf keer tegen hen gespeeld: we hebben drie keer gelijk gespeeld en twee keer gewonnen."

"Dat is niet zomaar. Ze hadden vijf keer de kans om ons te verslaan, maar ze slaagden er niet in. We zijn in hun hoofd gekropen", gaat hij verder.

☝️ | Naar ons weten wordt voetbal altijd met één bal gespeeld. 🫣🤦‍♂️ #GNKUSG pic.twitter.com/u9aAss95zc — DAZN België (@DAZN_BEFR) 20 april 2025

De doelman spaart ook paars-wit niet: "Anderlecht, hetzelfde verhaal met alle derby's die we hebben gewonnen. Op een gegeven moment kun je doen wat je wilt. Er is een psychologisch voordeel dat wordt behaald. Uiteindelijk vraag je je niet af of we zullen winnen, maar gewoon met welk score."

"Het is gek om dat te zeggen, maar zo hebben we ons in de hoofden van mensen genesteld en ervan geprofiteerd. We dachten: zolang er twijfel is, laten we die voeden." En dat werkte duidelijk.

"Dat groeide naarmate de tijd verstreek. Hoe groter de twijfel werd in het hoofd van anderen, hoe meer de weg open lag naar de titel", besluit de doelman die nu in Saoedi-Arabië speelt.