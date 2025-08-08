OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

KVC Westerlo heeft zich versterkt met Seiji Kimura. Het nieuws zat eraan te komen, maar werd vrijdag officieel bekendgemaakt door de club.

De 23-jarige Japanner komt over van FC Tokyo. Hij legde zijn medische tests af in België en tekende een contract voor vier seizoenen.

Hij zal de Westelse verdediging komen versterken. Kimura werd al aan heel wat Japanse clubs uitgeleend en speelde op die manier 49 wedstrijden in de J1 League. Verder ook 24 in de J2 League en 37 in de J3 League.

"Kimura staat bekend om zijn sterke duelkracht, tactisch inzicht en snelle omschakeling. Afgelopen zomer liet hij zich nog opmerken in het Japanse elftal op de Olympische Spelen in Parijs", klinkt het bij Westerlo.

"Met zijn internationale ervaring en honger naar groei past Seiji perfect binnen de ambitie en het verhaal van KVC Westerlo", besluit de club. De club wil dit seizoen minder tegendoelpunten slikken, en daarbij moet Kimura dus helpen.