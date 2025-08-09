Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara

Anderlecht houdt adem in voor Ilay Camara
Foto: © photonews

Anderlecht vreest voor Ilay Camara, die tegen Sheriff vroeg uitviel. Extra onderzoeken maandag moeten duidelijkheid geven over de ernst van zijn kwetsuur.

Anderlecht won in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League met 3-0 tegen Sherrif Tiraspol. Toch verliep niet alles zoals gehoopt.

Zo viel Ilay Camara al na minder dan een halfuur spelen uit. De vleugelverdediger liep een blessure op, al blijft het nog afwachten hoe ernstig die blessure is.

Het Laatste Nieuws schrijft namelijk dat een eerste scan paars-wit niet slimmer heeft gemaakt. Door een vochtophoping zou de medische staf daags nadien geen diagnose hebben kunnen stellen.

Daarom zijn er dus extra onderzoeken nodig. Die komen er maandag, dan heeft Anderlecht een MRI-scan ingepland om de ernst van zijn blessure te bepalen.

Het is voor de Brusselaars uiteraard een zware domper, maar ook voor Camara. Hij was het seizoen geweldig begonnen, met twee assists op twee wedstrijden tijd.

