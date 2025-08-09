"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

KAA Gent speelde een verdienstelijke partij tegen Union SG, maar het slikte wel drie dure en zure tegendoelpunten. Dat die telkens op dezelfde manier vielen deed extra pijn bij de spelers en de coach.

"Ik had graag een punt of meer gepakt, want als we verliezen, kan ik nooit tevreden zijn over mijn eigen wedstrijd", opende Siebe Van Der Heyden na de wedstrijd in de mixed zone.

Niet goed om op die manier goals te slikken

"De tegendoelpunten, drie keer op dezelfde manier? Dat kan gewoon niet." Een gevoel dat gedeeld werd door coach Ivan Leko, die zeer teleurgesteld was.

"Dit geeft een echt trash feeling. We staan plots 0-3 achter, ook al waren we aanwezig en waren we goed aan het spelen", aldus de coach van de Buffalo's in zijn analyse op de persconferentie in de perszaal van de Planet Group Arena.

Frustrerende avond voor Ivan Leko

"De tegenpartij scoort echter en heeft zo een knappe voorsprong te pakken. Het is heel erg vreemd. Mijn complimenten aan Pocognoli, want zelfs als ze niet top zijn, kunnen ze nog ruim leiden zo blijkt."

"We slikken drie goals zoals in de lagere school. Dit is waarom Union SG de kampioen is en wij zo’n wedstrijden niet winnen. Dit is voor ons een enorme les en we nemen hier positieve en negatieve dingen van mee. Je weet op voorhand dat de bal naar Burgess zal gaan in de tweede zone: heel frustrerend."