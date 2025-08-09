De redenen waar Nilson Angulo nu toch doorbreekt: "Ik kan hem zelfs privézaken toevertrouwen"

Nilson Angulo beleeft zijn beste zomer sinds zijn komst naar Anderlecht. De 22-jarige Ecuadoraan, in 2022 overgekomen van LDU Quito voor 2 miljoen euro, koppelt zijn gekende flair en techniek nu aan een nieuw wapen: efficiëntie.

Besnik Hasi gaf al verschillende keren aan wat het verschil maakt: hij heeft echt vertrouwen in hem. Vorig seizoen liet Hasi hem zelfs op een voor hem ongebruikelijke positie als wingback spelen, wat zijn defensieve kwaliteiten aanscherpte. Nu mag Angulo meer vrijheid genieten, maar hij weet dat Hasi hem ook streng kan toespreken als het nodig is. “Als de trainer zich kwaad maakt, is dat om me te helpen. Hij mag me uitkafferen”, klinkt het nuchter in HLN.

Hij blijft

Ondanks zijn opmars en de groeiende adoratie van de fans, blijft Angulo nuchter over zijn toekomst. “Ik heb nog een contract tot 2027 en ik ben 99 procent zeker dat ik blijf”, zegt hij. Er lopen geen onderhandelingen met andere clubs, en het plezier dat hij haalt uit zijn huidige rol bij Anderlecht lijkt hem voorlopig stevig in Brussel te verankeren.

Het pad tot hier was niet zonder twijfel. Angulo geeft toe dat hij eerder al dacht aan vertrekken, zeker in de moeilijke beginjaren toen hij zich eenzaam voelde en de prestaties uitbleven. Maar dankzij hard werk, de steun van ploegmaats als Luis Vázquez en Huerta breekt hij nu toch door.

Biglia als mentor

De band met Hasi speelt daarin een sleutelrol. De coach gelooft in hem, zelfs bij mindere wedstrijden, en begeleidt hem intensief op het vlak van afwerking. Met de komst van Lucas Biglia als mentor voelt Angulo zich nog beter omringd, zowel sportief als mentaal. “Ik durf hem zelfs privézaken toe te vertrouwen”, bekent hij.

Met zijn nieuwe status, verbeterde efficiëntie en vaste plaats in het team, hoopt Angulo nu ook mee te werken aan het ultieme doel: na acht jaar eindelijk weer een trofee naar Anderlecht brengen. “Het is te vroeg om daarover te praten, maar dat is ons grote doel. De supporters verdienen het”, besluit hij strijdvaardig.

