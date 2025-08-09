Eden Hazard onthult zijn echte favoriete club... en de fans van Chelsea zullen dat niet leuk vinden

Eden Hazard heeft verrast door toe te geven dat Chelsea niet zijn droomclub was. Als fan van Real Madrid en Arsenal heeft hij geschiedenis geschreven bij de Blues met uitzonderlijke seizoenen.

Eden Hazard was te gast in het programma Zack en roue libre, gepresenteerd door Zack Nani op YouTube. Ontspannen, lachend en klaar om te praten, sprak de voormalige Rode Duivel over de achtergronden van zijn komst naar Chelsea.

"Ja, ik kende Chelsea omdat er spelers zoals Drogba, Anelka waren, mensen die ik tof vond, maar het was niet de club waarvan ik droomde." De eerste tranen van Chelsea supporters rollen.

"Ik zeg het je nu, mensen weten het, ik was fan van Real Madrid en van Thierry Henry. Ik vond Arsenal ook leuk in het begin. Ik ben opgegroeid met de Gunners. Laten we dat uit de uitzending knippen (gelach)."

Een verrassende verklaring voor iemand die een legende bij Chelsea is geworden. Aangekomen in 2012, heeft Hazard bijna alles gewonnen met de Blues: twee Premier League-titels, een FA Cup en twee Europa League-trofeeën.

Ondanks dat zijn favoriete club altijd Real Madrid is geweest, heeft Hazard toch onder de kleuren van Chelsea de top van zijn carrière bereikt. Iets waar de Blues-supporters trots op kunnen zijn.