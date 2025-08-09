Hazard, El Ouahdi, maar toch ook veel lof voor Mechelen, Dender, Union, Westerlo en La Louvière

De competitie is weer begonnen, de goede oude gewoonten van de week ook. Wij presenteren daarom ook dit seizoen opnieuw elke week na de speeldag ons team van de week.

De meeste teams zijn nog niet helemaal klaar, de meeste coaches wachten misschien nog op versterking, enkele sterkhouders van vorig seizoen hebben misschien hun gedachten nog ergens anders, maar het kampioenschap is al volop bezig.

Doelman

Na speeldag 2 kozen we in doel voor Peano. Hij wist La Louvière met een paar knappe reddingen lang in de wedstrijd te houden in Gent. De 1-0 viel alsnog, maar van hem lijken we nog mooie dingen te gaan zien.

Verdedigers

Aan de rechterkant was er alweer weinig te doen aan El Ouahdi, die ook nog eens scoorde voor Genk. Aan de overkant deed ook Bozhinov van zich spreken in verdedigend én aanvallend opzicht. Sykes is het toonbeeld van de dadendrang van Union, Rommens was heer en meester op zijn flank namens Westerlo.

Middenvelders

Op het middenveld was het Rob Schoofs die mee Club Brugge wist te temmen, terwijl Zorgane heel veel zekerheid aan de bal aan de dag legde in de grote overwinning van Union tegen Leuven. Kvet was een van de goede spelers bij een stevig Dender.

Aanvallers

Voorin heeft Florucz de vorige spitsen van Union SG al ongeveer doen vergeten. Thorgan Hazard speelde andermaal een goede match op de flanken van Anderlecht en ook Alcocer deed het prima in samenwerking met Rommens.