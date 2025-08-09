Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Na een lange saga heeft Ardon Jashari Club Brugge ingeruild voor zijn droomclub AC Milan. Hij heeft zijn start bij de Rossoneri alvast niet gemist.

De Zwitserse middenvelder is in het Aviva Stadium in Dublin aan de aftrap gekomen bij een vriendschappelijke wedstrijd tegen Leeds United. AC Milan raakte niet verder dan een 1-1-gelijkspel, maar het is wel duidelijk dat er Jashari weinig kwalijk wordt genomen. Jashari speelde ruim een uur en kreeg achteraf veel lovende commentaren.

Zijn trainer Massimiliano Allegri gaf bij Sky Italia een impressie van het debuut van de nieuwkomer. "Ik was verbaasd over hoe hij het deed, want hij trainde bijna altijd alleen en nog maar heel weinig met de bal. Er zijn dingen om te verbeteren en nog aan te werken, zoals de fysieke conditie." La Gazzetta dello Sport is alvast overtuigd en kopt: "Jashari zal de Diavolo (bijnaam Milan, red.) vermaken".

Veel lovende berichten over Jashari

Terwijl zijn coach het bij een nuchtere reactie houdt, vallen er op sociale media haast alleen maar lyrische woorden te lezen over het debuut van Jashari. "Loopt over van klasse. Loopt over van vertrouwen. Eerlijk gezegd, wat een speler: Ardon Jashari", klinkt het in één van die bijzonder lovende berichten die online de ronde doen.

Hier en daar is er zelfs sprake van een nog overtreffende trap aan mooie woorden. "We hebben al lang niet meer zo’n sterke speler gezien. Ardon Jashari is pure kunst", vindt een Milan-volger. "Leuk wat ik zie van Jashari tot dusver. Hij beweegt goed met de bal, geeft leuke passes en verdedigt goed", meent een andere Milan-fan dan weer.

Is komst Jashari een gok voor Milan?

Nog een X-gebruiker geeft aan nu te begrijpen waarom Milan hem zo graag wilde hebben. Een andere supporter tekent toch enig voorbehoud aan. "Ik kan Jashari nog niet beoordelen. Zijn komst is een enorme gok. Ik hou wel van zijn attitude."