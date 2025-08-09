'KV Kortrijk wil zich verder versterken en aast op aanvaller van Lille'

KV Kortrijk is goed aan zijn seizoen begonnen. Het won met 1-3 bij de RSCA Futures in Deinze en pakt zo meteen uit met een eerste driepunter. Ondertussen blijven ze ook de markt afschuimen.

KV Kortrijk deed deze zomer al heel wat interessante transfers, maar de komende dagen en weken willen ze nog wel een paar deals gaan doen. Eentje lijkt alvast dichterbij te komen.

Volgens Transfergoeroe Sacha Tavolieri is er vooruitgang geboekt in het dossier rond Aaron Malouda. Dat is een beloftevolle aanvaller van LOSC Lille.

Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Nimes Olympique, dit jaar zou hij wel eens de landsgrenzen kunnen overtrekken voor een deal met KV Kortrijk.

Jonge aanvaller op komst

Beide ploegen zijn wel degelijk on speaking terms op dit moment. Dat zou dan ook meteen heel wat vuurwerk kunnen opleveren, want Malouda staat bekend als een talent.

De 19-jarige aanvaller kreeg wel nog niet al te veel kansen bij de A-kern van Lille en dus is een vertrek naar België mogelijk een kans om meer speelminuten te gaan ontwikkelen.