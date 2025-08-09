Reactie KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen
Foto: © photonews

Met nog 5 minuten te gaan scoorde Raman de verlossende treffer op het veld van Westerlo en bezorgde KV Mechelen alsnog een onverhoopte driepunter. Dat gaf ook coach Frederik Vanderbiest toe na de wedstrijd.

"Ik ben blij met de drie punten", vertelde de oefenmeester van KV Mechelen. Toch was hij eerlijk in zijn analyse. Hij zag dat zijn team nog beter moet gaan voetballen en dat Westerlo eigenlijk altijd op voorsprong had moeten klimmen."

"Na de eerste helft was het een billijk gelijkspel bij de rust. Er waren kansjes en halve kansjes langs beide kanten met een bal tegen de paal, een bal van de lijn. Westerlo had goede mogelijkheden en als ze iets nauwkeuriger zijn, hadden ze kunnen scoren."

Invallers met snelheid en doelgerichtheid

"De tweede helft hebben wij geprobeerd om iets meer op balbezit te spelen want in de eerste helft leden we te vaak dom balverlies waardoor Westerlo probeerde momenten te pakken. Tijdens de eerste 20 minuten hebben we afgezien en dan had het 1-0 moeten worden en als dat gebeurt, krijgen wij het heel moeilijk."

"De jongens die invielen hebben het evenwicht terug in de wedstrijd gebracht. We brachten jongens in met snelheid en doelgerichtheid. We kregen enkele kansjes waarvan we er een konden afwerken en zo konden we de wedstrijd nog naar ons toe trekken."

Vanderbiest was al blij met een punt

De coach had lovende woorden voor Benito Raman en toonde zich zeer tevreden met de overwinning, maar gaf toe dat hij zich al had ingesteld op een gelijkspel. "We waren eigenlijk blij met een punt, dus laat ons zeggen dat we na 3 wedstrijd heel tevreden zijn met 7 punten. Maar de manier waarop kan en moet nog beter."

