Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic
Foto: © photonews

Met het oog op progressie in de toekomst kan Anderlecht zich optrekken aan Hatenboer en Cvetkovic: beiden hebben immers hun debuut kunnen maken. Voor de RSCA Futures, welteverstaan.

Na zijn uitleenbeurt aan Excelsior wilde Anderlecht wel zien wat Cedric Hatenboer de Brusselse hoofdmacht kon bijbrengen. In de voorbereiding waren er hoopgevende signalen, maar de jonge Nederlander liep een maand geleden een hoofdschudding op. Het was dus een positief teken dat hij weer klaar was voor de dienst, in die mate dat hij kon starten bij de RSCA Futures.

Anderlecht betaalde iets meer dan drie miljoen euro aan Cukaricki voor de Servische spits Mihajlo Cvetkovic. Hij tekende meteen een contract voor vier seizoenen, met een optie op nog een extra jaar. RSCA gelooft dus volop in hem maar dan wel vooral op lange termijn. Cvetkovic is dan ook amper 18 en was onlangs matchwinnaar in een oefenduel van de Futures.

Deze keer geen doelpunt van Cvetkovic

Het is dus ook logisch dat de jonge aanvaller van de partij was bij de eerste competitiematch van RSCA Futures. Met het oog op de A-kern is zijn aantreden en dat van Hatenboer (20) een opsteker. Beiden zijn immers jonge talenten van wie Anderlecht wel hoopt dat ze op een bepaald moment de eerste ploeg iets zullen kunnen bijdragen. 

De speelminuten voor Hatenboer en Cvetkovic betekent niet alleen een opsteker; het is ook meteen het enige lichtpunt bij de Futures (behalve de goal van Kanaté). De tweede ploeg van Anderlecht ging immers met 1-3 onderuit tegen KV Kortrijk. Meteen een warm welkom bij de grote jongens voor de Anderlecht-jongeren. Zo weten ze meteen ook waar ze aan toe zijn.

Kortrijk niet zomaar een tegenstander

Kortrijk is natuurlijk niet de eerste de beste ploeg in de Challenger Pro League. Van de Kerels mag verwacht worden dat ze na de degradatie van vorig seizoen meedingen om opnieuw te promoveren naar de hoogste afdeling.

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (10/08).

