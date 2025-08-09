Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht

Siebe Van der Heyden eerlijk over geruchten rond Anderlecht
Siebe Van der Heyden kijkt uit naar de clash met ex-club Union SG. De Gent-verdediger koos deze zomer bewust voor de Buffalo's.

Dit weekend neemt KAA Gent het op tegen Union SG. Voor Siebe Van der Heyden dus een extra speciale wedstrijd. Hij trok deze zomer naar Gent, als ex-speler van Union.

De centrale verdediger gaf aan dat de wedstrijd uiteraard speciaal is, maar dat hij zich volledig op Gent focust. Maar hij had ook bij een andere JPL-club kunnen terechtkomen. Zo werd hij een tijdje geleden fel gelinkt aan een move naar Anderlecht.

"Al is dat vorig jaar ook wel serieus opgeblazen, want zoveel gesprekken zijn er uiteindelijk niet geweest", wil Van der Heyden duidelijk maken bij Het Nieuwsblad. "En ik denk ook wel dat ik het uiteindelijk moeilijk gehad zou hebben om voor Anderlecht te spelen gezien mijn verleden bij Union."

"Bij Gent had ik dat gevoel veel minder. Toen Gent belde heb ik er geen vijf minuten over moeten nadenken. Ik geloof immers dat ik mezelf hier kan pushen om over dit en een paar jaar misschien opnieuw een stap te zetten", klinkt het bij de verdediger.

Want Van der Heyden wil zichzelf nog bewijzen. "Het is nu nog niet aan de orde, maar als er zich ooit een nieuwe kans aandient, dan zou ik die opnieuw grijpen. Om toch maar te bewijzen dat ik het kan. In dat opzicht is de drang om me te bewijzen groter dan de heimwee."

"Je bent voetballer tot rond je 37ste en tegen dan wil ik aan mijn familie getoond hebben dat ik er het maximale heb uitgehaald. Dus ja, ik zou die stap opnieuw zetten indien mogelijk. Al is het daarvoor eerst zaak van hier goed te presteren", besluit hij.

Volg KAA Gent - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

