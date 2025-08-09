Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"
Antwerp-coach Stef Wils nam vrijdag tijdens zijn persmoment de tijd voor een opmerkelijk intermezzo over zijn Japanse nieuwkomers. Die hebben een andere aanpak nodig.

Zo vertelde hij dat Taishi Nozawa afkomstig is uit Okinawa, een zogenoemde bluezone waar mensen vaak honderd jaar oud worden dankzij een gezondere levensstijl en minder stress. "Voor Taishi is het verschil met Europa dus nog groter. We bereiden hem rustig voor", aldus Wils in GvA. Nozawa warmde de voorbije matchen wel mee op, maar zat nog niet op de bank.

Deze week kreeg Nozawa versterking van landgenoot Yuto Tsunashima, een centrale verdediger uit Tokio die voor drie seizoenen tekende. "Yuto is een moderne, slimme verdediger. Hij begrijpt het spel zowel met als zonder bal", prees Wils zijn nieuwste aanwinst. Op voetbalvlak verwacht hij geen cultuurshock voor de Japanner, die inmiddels twee keer meetrainde en zondag speelgerechtigd is.

Werkethiek

Volgens Wils hebben Japanse spelers veel troeven. "Ze hebben een sterke werkethiek, de juiste mentaliteit en zijn beleefd", klonk het. Al is de taal nog een aandachtspunt: "Hij spreekt nog geen perfect Engels, maar de club voorziet lessen. We verstaan elkaar nu al voldoende."

Of Tsunashima meteen in de basis staat, liet Wils in het midden. Tegen zowel Union als Genk stond de defensie stevig, waardoor er geen reden is om overhaast te wijzigen. "We zijn vooral blij dat we er een extra verdediger bij hebben", benadrukte hij.

De coach waardeert dat de clubleiding, met Marc Overmars en Sven Jaecques, meewerkt aan een brede selectie. "Elke coach wil zoveel mogelijk opties hebben", zei hij. Toch gaf Wils toe dat transfers niet altijd snel rondkomen en dat er soms obstakels opduiken.

