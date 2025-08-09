Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

Voor u het zou vergeten: het is door de strenge uitsluiting tegen Dender vorig seizoen dat Raman nog niet in actie kwam tijdens de eerste twee speeldagen. De aanvaller is dit weekend wel inzetbaar maar begint in Westerlo wellicht op de bank.

Na zijn aankomst bij KV Mechelen, ongeveer een jaar geleden, moest Raman eerst werken aan zijn fitheid. Nu is de context anders, maar Lion Lauberbach heeft pas een dijk van een partij tegen Club Brugge achter de rug. Met zijn neus voor goals was Raman vorig seizoen goud waard voor KVM. Dat levert in het nieuwe seizoen niet noodzakelijk automatisch een basisplek op.

"Na een 4 op 6 ga je weinig sleutelen", suggereert trainer Fred Vanderbiest dat de kans aanzienlijk is dat hij zijn elftal ongewijzigd laat. "Er wordt nu gesproken over Benito, maar we kunnen het ook over Tommy St. Jago (eveneens aanwezig op de persbabbel, red.) hebben. Benito is fit, Tommy ook. Daarnaast zijn er nieuwe jongens die met mondjesmaat zijn toegekomen."

Vanderbiest zal keuzes moeten maken

"We zullen keuzes moeten maken in de komende wedstrijden", is Vanderbiest duidelijk over de interne concurrentie bij KV Mechelen. "Beter te veel keuze dan te weinig." De eerstvolgende opdracht in de competitie is een verplaatsing naar het Westerlo naar Issame Charaï, door zijn verleden als speler nog een gewezen KVM-held.

Charaï maakte in 2007 het verschil op het veld van Kortrijk: Mechelen was meteen zeker van promotie en zou ongeslagen blijven in die eindronde. Anno 2025 is de Belgische Marokkaan trainer van Westerlo. "In grote lijnen slaat Westerlo dezelfde weg in als de vorige seizoenen, met wat nieuwe accenten van de nieuwe coach", weet Vanderbiest.

Defensie KV Mechelen lijkt versterkt

"Na de zege tegen Club Brugge willen we niet aanmodderen in Westerlo. Dan heeft het geen nut om tegen Club iets exceptioneel neer te zetten. Of het een open wedstrijd wordt zoals in het verleden vaak het geval was? Dat kan, maar wij hebben in open play de laatste wedstrijden weinig weggegeven. Westerlo wil aanvallen, wij willen onze momenten pakken", besluit de trainer van Malinwa.