Waarom Besnik Hasi gek is van zijn transfer, waar hij hard op aandrong

Besnik Hasi kan het niet vaak genoeg zeggen: Ilay Camara kan een sleutelspeler worden voor Anderlecht. De jonge rechtsback combineert snelheid, loopvermogen en een uitstekende voorzet met de drang om in de zestien op te duiken. Een profiel dat je niet vaak vindt en dat past bij de moderne wingback.

Zijn cijfers zijn alvast veelbelovend. In twee invalbeurten, samen nog geen 50 minuten speeltijd, gaf hij al twee assists. Alsof hij moeiteloos in het ritme van paars-wit rolt. Het doet denken aan hoe Daniel Muñoz bij Genk speelde, ook zo’n offensief ingestelde flankverdediger die meteen zijn stempel drukte.

Daar zat Hasi ook mee in zijn hoofd toen hij aandrong op de komst van de Standard-speler. Hij overtuigde Olivier Renard van hoe belangrijk hij wel kon zijn en hoe duur een buitenlandse transfer met hetzelfde profiel zou worden.

Camara is met zijn 1,74 meter geen fysieke reus, maar dat compenseert hij met dynamiek en energie. Zijn wedstrijdmentaliteit is onberispelijk: altijd gefocust, altijd bereid om het vuile werk op te knappen én de aanval te ondersteunen.

Bovendien is hij geen blind renpaard wanneer hij in de zone van de waarheid komt. Het overzicht blijft, zelfs op snelheid. De perfecte voorzet op Angulo was daar het bewijs van. Hasi weet: zulke acties kunnen het verschil maken in wedstrijden die op details beslist worden.

Kan ook op links

Een bijkomende troef: Camara is polyvalent. Als rechtsvoetige kan hij ook op links spelen. Bij Standard, waar hij vorig seizoen doorbrak, stond hij zelfs vaker op de linkerflank omdat Marlon Fossey daar de vaste rechtsback was. Als Sardella terugkeert, is dat een optie. Dat maakt hem voor Hasi een bijzonder handig wapen om tactisch te schuiven.

Helaas gooit een blessure nu even roet in het eten. Anderlecht zal zijn opmars moeten missen in de komende weken. Maar één ding lijkt zeker: zodra Camara terug fit is, zal Hasi hem met plezier opnieuw in zijn elftal schuiven. Want spelers die én aanvallend rendement brengen én defensief hun mannetje staan, zijn goud waard.