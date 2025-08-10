Analyse Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari
Met zijn eerste basisplaats tegen Cercle Brugge wordt Aleksandar Stankovic steeds belangrijker bij Club Brugge. Kan de Serviër echt de vervanger worden van Ardon Jashari?

Na invalbeurten tegen KV Mechelen en Salzburg kreeg Aleksandar Stankovic (20) een eerste basisplaats tegen Cercle Brugge. Net als heel Club Brugge had de jonge Serviër het moeilijk in de eerste helft. 

Nicky Hayen zag dan ook nog heel wat ruimte om te verbeteren voor Stankovic. "Soms komt hij als derde speler de bal vragen in de opbouw achterin, terwijl we dat dagdagelijks doen op training", zei de trainer van blauw-zwart. 

Dat Stankovic potentieel heeft, bewees hij vorig seizoen bij het Zwitserse FC Luzern. Daar volgde hij Ardon Jashari met succes op. Op het vlak van progressieve passes deed vorig seizoen niemand van zijn leeftijdscategorie beter dan Stankovic in heel Europa. 

Wordt Stankovic de opvolger van Jashari?

De Serviër lijkt sterk op het profiel dan Jashari en zou de rol van de Zwitser kunnen overnemen. Samen met Vanaken en Onyedika/Reis lijkt hij een perfect trio te kunnen vormen op het middenveld van Club Brugge. 

Of Stankovic de stap hogerop kan zetten en net als bij Luzern Jashari kan doen vergeten, ook in de Champions League, zal de komende weken nog duidelijk moeten worden. Maar wie was er overtuigd van de kwaliteiten van Jashari na zijn debuut op Standard? 

Stankovic toonde zich tegen Cercle wel sterk in de duels en gooide zijn lichaam in de strijd, aan overtuiging ontbrak het hem alvast niet. Hij kreeg van het Brugse publiek ook meteen een applauswissel. Kan de Serviër dinsdag tegen Salzburg meteen bevestigen? 

