Reactie Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sven Vandenbroeck kon zijn vreugde niet verbergen na de 2-3-zege van Zulte Waregem op het veld van Anderlecht. "De euforie is niet zo groot als bij een titel, maar het komt wel in de buurt", grijnsde hij.

De coach koos bewust voor 'lelijk voetbal': een defensieve aanpak en snelle counters, een stijl die hij zelf niet het liefst hanteert. “Het is een heel andere manier van spelen, maar wel heel efficiënt. Niet wat ik het liefst doe, maar vooral met het oog op volgende week tegen Club Brugge is dit iets om mee te nemen.”

Nu draait het om resultaten

In vergelijking met de wedstrijden tegen KV Mechelen en Westerlo, waarin Essevee probeerde te voetballen maar slechts één punt pakte, werkte deze pragmatische aanpak perfect. Vandenbroeck zag hoe zijn ploeg op de juiste momenten de ruimtes dichtliep en daardoor Anderlecht tot frustratie dwong.

“De inzet van de spelers was fantastisch. Ze hebben alle ruimtes op de juiste momenten dichtgelopen. Misschien krijg je zo niet de mooiste match, maar het levert wel een resultaat op. En daar draait het nu om”, klonk het.

Ook de invalbeurten maakten indruk. “De manier waarop de invallers hun rol hebben ingevuld, was zeer volwassen. Dit was misschien wel een referentiematch in defensief opzicht, al moeten we nog op sommige vlakken groeien. Dat is niet onlogisch in deze fase van het seizoen.”

Vossen zal niet alles spelen

Vandenbroeck prees ook de houding van ervaren kracht Jelle Vossen, die op de bank begon. “Jelle beseft dat hij op een bepaalde leeftijd komt en niet altijd zal spelen. In zijn hoofd kon hij het kaderen dat we in Anderlecht defensiever zouden spelen. Daar kan hij zich af en toe in schikken, en dat doet hij goed.”

De coach gaf toe dat het lastig is om af te stappen van zijn voorkeur voor aanvallend voetbal. “Uiteindelijk hebben we twee keer best goed meegevoetbald en haalden we één punt. Nu doen we het anders en pakken we drie punten. Dat is iets om over na te denken.”

Volgende week wacht Club Brugge, en Vandenbroeck lijkt ook daar te kiezen voor een compactere aanpak. “Misschien is het niet wat ik het liefst doe, maar soms moet je pragmatisch zijn. Het draait nu even om punten pakken.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
3
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
2
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
7
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
15
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Reactie

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
2
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
1
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Reactie

Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

11:45
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
1
Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven Reactie

Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

10:15
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

13:30
8
'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

18:30
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28
OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

15:50
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
1
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
1
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - OH Leuven: 3-1 joris--82 joris--82 over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari PV6 PV6 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 Walter Baseggio Walter Baseggio over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Walter Baseggio Walter Baseggio over Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Thoma888 Thoma888 over Standard - KRC Genk: 2-1 Noobjectivepress Noobjectivepress over Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Swakken Swakken over "Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière Swakken Swakken over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved