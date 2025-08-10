Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

Sven Vandenbroeck kon zijn vreugde niet verbergen na de 2-3-zege van Zulte Waregem op het veld van Anderlecht. "De euforie is niet zo groot als bij een titel, maar het komt wel in de buurt", grijnsde hij.

De coach koos bewust voor 'lelijk voetbal': een defensieve aanpak en snelle counters, een stijl die hij zelf niet het liefst hanteert. “Het is een heel andere manier van spelen, maar wel heel efficiënt. Niet wat ik het liefst doe, maar vooral met het oog op volgende week tegen Club Brugge is dit iets om mee te nemen.”

Nu draait het om resultaten

In vergelijking met de wedstrijden tegen KV Mechelen en Westerlo, waarin Essevee probeerde te voetballen maar slechts één punt pakte, werkte deze pragmatische aanpak perfect. Vandenbroeck zag hoe zijn ploeg op de juiste momenten de ruimtes dichtliep en daardoor Anderlecht tot frustratie dwong.

“De inzet van de spelers was fantastisch. Ze hebben alle ruimtes op de juiste momenten dichtgelopen. Misschien krijg je zo niet de mooiste match, maar het levert wel een resultaat op. En daar draait het nu om”, klonk het.

Ook de invalbeurten maakten indruk. “De manier waarop de invallers hun rol hebben ingevuld, was zeer volwassen. Dit was misschien wel een referentiematch in defensief opzicht, al moeten we nog op sommige vlakken groeien. Dat is niet onlogisch in deze fase van het seizoen.”

Vossen zal niet alles spelen

Vandenbroeck prees ook de houding van ervaren kracht Jelle Vossen, die op de bank begon. “Jelle beseft dat hij op een bepaalde leeftijd komt en niet altijd zal spelen. In zijn hoofd kon hij het kaderen dat we in Anderlecht defensiever zouden spelen. Daar kan hij zich af en toe in schikken, en dat doet hij goed.”

De coach gaf toe dat het lastig is om af te stappen van zijn voorkeur voor aanvallend voetbal. “Uiteindelijk hebben we twee keer best goed meegevoetbald en haalden we één punt. Nu doen we het anders en pakken we drie punten. Dat is iets om over na te denken.”

Volgende week wacht Club Brugge, en Vandenbroeck lijkt ook daar te kiezen voor een compactere aanpak. “Misschien is het niet wat ik het liefst doe, maar soms moet je pragmatisch zijn. Het draait nu even om punten pakken.”