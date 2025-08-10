Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard
Foto: © photonews

Elf jaar geleden vertrok Thorgan Hazard bij Zulte Waregem. Vandaag staat hij met Anderlecht voor het eerst in een officiële partij tegenover zijn ex-club.

Thorgan Hazard heeft een heel parcours afgelegd sinds hij vertrok bij Zulte Waregem. Ondertussen speelt hij voor RSC Anderlecht weer in de Jupiler Pro League.

Vanmiddag staan beide ploegen tegenover elkaar. Francky Dury was indertijd trainer van Hazard bij Essevee. Ze wonnen toen samen bijna de landstitel.

“Op zijn eerste dag bij Essevee kwam hij zelfs naar mij: ‘Sorry coach,’ zei hij, ‘ik heb niet hetzelfde CV als mijn broer.’”, vertelt Dury een heerlijke anekdote bij Gazet van Antwerpen.

Terugkeer van Thorgan Hazard naar Zulte-Waregem?

De wedstrijd van vanmiddag is ongetwijfeld speciaal voor Hazard, zo oordeelt Dury. “Door alles wat hij met Zulte Waregem heeft meegemaakt, zal hij nog net die paar procentjes extra gemotiveerd zijn.”

Voor de supporters van Essevee is het vooral uitkijken naar de terugkeer van Hazard naar Zulte-Waregem. Want dat heeft hij in het verleden al een paar keer beloofd.

“Het zou natuurlijk mooi zijn en het zou de club opnieuw een boost geven. Alleen is Thorgan nog maar 32 jaar. Hij heeft dus nog wel enkele goede jaren in zich. Zeker als hij de lijn kan doortrekken, lijkt het me nog niet voor meteen”, besluit Dury. Al weet je nooit met een Hazard.

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Leuven OH Leuven

