"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder
Zulte Waregem won met 2-3 op bezoek bij RSC Anderlecht. Over een van de doelpunten van Essevee was er achteraf wel wat te doen - met in de hoofdrol alweer de scheidsrechter.

Bij het doelpunt van Zulte Waregem was er even een botsing tussen Saliba van RSC Anderlecht en scheidsrechter Bert Put. Essevee had de bal en speelde verder.

Even later lag de bal tegen de touwen en zo deed Zulte Waregem een prima zaak. Bert Put was achteraf de gebeten hond, al valt niet te zeggen dat hij Saliba voldoende hinderde om echt van een bepalende fase te spreken.

De fans van Anderlecht waren er in ieder geval niet over te spreken, al was er ook de nodige kritiek op het eigen spel - niet voor het eerst.

Veel reacties op sociale media

De prestatie van Saliba was - naast de ongelukkige botsing - volgens de supporters ook niet meteen over naar huis te schrijven.

En dus regende het reacties op de sociale media. We geven u graag een bloemlezing mee van een aantal interessante tussenkomsten op X onder meer.

