'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

De interesse voor Andri Gudjohnsen stijgt. Na de interesse van Lech Poznan uit Polen is nu ook Preston North End geïnteresseerd voor de IJslandse aanvaller van KAA Gent.

De blessure van Daniel Jebbison en het beperkte aantal beschikbare spitsen hebben Preston North End ertoe aangezet om de transfermarkt opnieuw te betreden, nadat het eerder al heel wat versterking binnenhaalde.

Daarvoor is de club uitgekomen bij Andri Gudjohnsen die momenteel onder contract staat bij KAA Gent tot 2028. Gudjohnsen, zoon van voormalig topvoetballer Eidur Gudjohnsen, kende een moeizaam eerste seizoen in de Jupiler Pro League.

Nu ook interesse uit Engeland voor Andri Gudjohnsen

Ondanks een transfersom van bijna drie miljoen euro wist hij zich niet in de basis te spelen. Met slechts vijf doelpunten en twee assists in 46 wedstrijden bleef zijn impact beperkt. De beperkte speeltijd en de komst van nieuwe aanvallers bij Gent hebben zijn positie verder onder druk gezet.

De interesse van Preston komt volgens the72.co.uk kort nadat Lech Poznan uit Polen al vergevorderde gesprekken voerde met KAA Gent over een mogelijke transfer van Gudjohnsen. Preston mikt op een partnerschap met landgenoot Stefan Thordarson, die al actief is bij de lcub.

De marktwaarde van Gudjohnsen wordt door Transfermarkt momenteel geschat op ongeveer twee miljoen euro. Preston zou bereid zijn een bedrag in die grootte-orde neer te tellen voor de spits.